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Путин рассказал об идеальном управленце

15:42
  • четверг
  • 20 августа 2020

Президент встретился с выпускниками программы кадрового резерва

Президент России встретился с выпускниками программы высшей школы государственного управления. Владимир Путин поздравил их с окончанием обучения. Российский лидер отметил, что за три года школа стала настоящей кузницей управленческих кадров.
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Президент напомнил выпускникам о главных качествах управленца. "Главное для любого управленца - это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, каждый, независимо от занимаемого поста, должен, в первую очередь, оставаться человеком. Только при этом условии усвоенные выпускниками передовые знания  будут работать на главную цель - повышение благополучия и благосостояния граждан страны.

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