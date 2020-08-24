Взрыв на газопроводе в Дамаске отключил от электричества всю страну

Это был теракт

В Сирии в пригороде Дамаска прогремел взрыв на газопроводе.

В результате взрыва вышли из строя три электростанции, вся страна осталась без электричества. ЧП случилось на газопроводе между районами Адра и Думейр. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Как сообщил министр нефти Сирии Али Ганим, взрыв произошел из-за совершенного террористического акта. На данный момент специалистам удалось ликвидировать неполадки на всех электростанциях. В ближайшие часы в Сирию вернется электричество, пишет ТАСС.

"Электроснабжение постепенно восстанавливается в провинциях Сирии", - подтвердил министр по энергетике Зухейра Харбутли.

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