Сохранить Америку великой: Трамп пошел на второй срок

Действующий президент утвержден кандидатом в президенты

Дональд Трамп официально утверждён кандидатом на пост президента США. Члены Республиканской партии приняли решение единогласно. В своей речи перед избирателями глава Белого дома пообещал в случае переизбрания всё-таки сделать Америку великой. И призвал не реагировать на козни демократов.

Решение единогласное: Дональд Трамп - единственный кандидат в президенты от Республиканской партии. Политической интриги не вышло. То, что нынешнему лидеру не найдётся соперников среди однопартийцев, было понятно ещё после первых праймериз в начале года. Поэтому голосование можно было считать скорее формальным. Впрочем, Трамп и это своё появление перед публикой, как и любое другое, превратил в настоящее шоу. На сцену политик вышел, демонстрируя голливудскую улыбку и под патриотичный аккомпанемент привычной песни "Горжусь быть американцем". Публика встречает оглушительными аплодисментами. Люди в зале в унисон скандируют: "Ещё 4 года"

"Если хотите свести их с ума, лучше кричать: "Ещё 12 лет"! – заявил Трамп.

Куда же без шпильки в адрес извечных оппонентов - демократов. На контрасте с Джо Байденом, который президентскую кампанию предпочитает вести онлайн, Дональд Трамп акцентирует внимание на том, что готов встречаться с электоратом лично. Праздничная речь изобилует громкими эпитетами и нескрываемой похвалой в свой адрес. Экономика в стране - на коне, правда, крови достаточно попил коронавирус, безработицу почти победили, оборонка тоже на подъёме. Речевые приёмы, как из учебников риторики: всё накопленное можно легко потерять, если на выборах проголосовать за Байдена.

"Мы должны быть крайне осторожны! Вам всем надо смотреть в оба! Потому что 4 года назад - в нашу прошлую президентскую кампанию - демократы активно шпионили за нами. В этот раз они тоже пытаются всячески выбить нас из седла. Свою аферу они пытаются провернуть при помощи дистанционного голосования, привлекая почтовую службу. А по итогу будут винить во всём нас. Наша страна может пойти совсем не в ту сторону и по итогу придёт в ужасающее состояние. А может пойти в правильном направление и стать великой. Куда она и двигалась до этой чумы, пришедшей из Китая", - заявил Дональд Трамп.

Не затронуть тему коронавируса Трамп не мог. Соединённые Штаты по-прежнему возглавляют печальную статистику заболеваемости COVID-19. Из-за новых правил в зале в сравнении с прошлыми годами ощутимо пусто, допустить пришлось далеко не всех желающих. Друга от друга делегаты находятся на безопасном расстоянии. Маловато сторонников действующего президента на улицах. Впрочем, отказываться от формата личной агитации республиканцы, в отличие от демократов не стали, их конвенция проходит не в интернете. Поддержку Трампу выражают громко, иногда даже чересчур. Американская телеведущая Кимберли Гилфойл, озвучивая свою мотивационную речь, явно чувствовала себя как минимум на стадионе перед многочисленной толпой. В пустом зале пламенные по накалу страстей слова звучат немного странно.

"Америка! На кону всё! Президент Трамп верит в вас! Он делает всё, чтобы воплотить вашу американскую мечту в жизнь! У каждого из вас есть право выбирать свою жизнь и определять собственную судьбу! Не позволяйте демократам разрушить ваше будущее!" – кричала она.

Впрочем, выступления республиканцев американские СМИ тиражируют не так активно, как похожие съезды демократов. Выдвижение Трампа осталось практически без реакции. То, что действующий лидер пойдет на выборы, было понятно давно. Гораздо больше электорат интересует, с каким результатом он закончит эту гонку. Данные соцопросов меняются каждый день - Трамп и Байден пока идут вровень.

Александра Сергомасова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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