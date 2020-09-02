"Ленком" приготовил семь премьер в новом сезоне

Откроется сезон не "Капканом" из-за болезни Дмитрия Певцова

2 сентября "Ленком" открывает новый, 94-й сезон. Зрители увидят один из самых популярных спектаклей - "Ва-Банк" по комедии Александра Островского "Последняя жертва". Пандемия не изменила творческих планов труппы и в этом году представят не только хиты, но и сразу шесть премьер.

Волнительный и радостный день открытия сезона. Обычно это день встреч и поцелуев, но сейчас но надо держать дистанцию. Впрочем, накануне все актёры сдали тесты на коронавирус. Да и просто так войти в театр не получится: всех сначала окутывает антибактериальное облако, а потом измеряют температуру.

Впрочем, жизнь в Ленкоме уже давно кипит. Еще с первого августа стали "вспоминать" спектакли - постоянно идут прогоны. И премьер в новом сезоне театр обещает непривычно много: сразу семь.

"Мы замахнулись, как говорят, на нашего на Уильяма Шекспира, понимаете. На спектакль, который был уникальным тридцать лет назад, поставленный Захаровым Марком Анатольевичем, - "Поминальная молитва", - рассказывает директор театра Марк Варшавер.

Знаменитого Тевье-молочника, в роли которого многие помнят Евгения Леонова, теперь сыграют Сергей Степанченко и Андрей Леонов. Ставить будет Александр Лазарев.

"Когда мы начали репетировать, конечно, ритмы другие в жизни и актёры другие совсем, и чувство юмора уже другое. Все изменилось, время изменилось. Поэтому это будет, конечно, спектакль с точки зрения сегодняшнего дня, но в декорациях Олега Шейнциса и в постановке Марка Захарова", - говорит Лазарев.

Режиссер Дайнюс Казлаускас из Литвы начнет работу над мольеровским "Тартюфом". Появятся в афише спектакли "Смерть Тарелкина" и "Под одной крышей". Кроме того, в театре решили обновить фотографии актёров, которые встречают зрителей в фойе. И теперь вместе с фотохудожником Михаилом Рыжовым актёры ищут эффектные образы. Не похожие на те, что были.

"Как правило, это черно-белые портреты, с подписями, званиями, регалиями. Мы решили немножко отойти в сторону от этого. Во-первых, сделать съемку цветной, во-вторых, формат кадра - это квадрат," – говорит Рыжов.

Андрею Соколову тут же пришла в голову креативная идея: "Можно было бы повесить: как человек пришел в театр, на каком-то сроке служения, через сколько-то лет, и на сегодняшний день. Вот это было бы клево!"

Зрителям же придется привыкать к новым правилам: заполняемость зала – 50%, обязательно - маски и перчатки. Начинать сезон в театре планировали с недавней премьеры "Капкан", но, как выяснилось, у Дмитрия Певцова, вернувшегося из отпуска, пневмония. Он в больнице в Коммунарке. И Ленком пока сыграет "Ва-Банк".

Юлия Богоманшина, Евгений Рыбин, Владислав Подымский. "ТВ Центр".

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