Сторонники Трампа показали спящего во время интервью Байдена

Видео оказалось подделкой

Видео спящего во время интервью кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена изрядно повеселило пользователей Twitter. Разместил его помощник действующего президента США Дэн Скавино.

Судя по ролику, во время интервью для телеканала DI News Джо Байден заснул. На кадрах он сидит с закрытыми глазами, сопит и не реагирует на призывы ведущей включиться в разговор.

Twitter шутку не оценил и быстро удалил видео, поставив вдобавок пометку "манипулируемое издание". Сторонники Байдена во всех соцсетях бросились объяснять, что это фейк, а на самом деле героем интервью был певец Гарри Белафонте.

Штаб Байдена также предпринял попытку троллинга. Его сторонники приобрели домен KeepAmericaGreat.com. Они запустили сайт, где можно увидеть список несдержанных обещаний Трампа.

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