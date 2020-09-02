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Сторонники Трампа показали спящего во время интервью Байдена

15:54
  • среда
  • 02 сентября 2020

Видео оказалось подделкой

Видео спящего во время интервью кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена изрядно повеселило пользователей Twitter. Разместил его помощник действующего президента США Дэн Скавино.
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Судя по ролику, во время интервью для телеканала DI News Джо Байден заснул. На кадрах он сидит с закрытыми глазами, сопит и не реагирует на призывы ведущей включиться в разговор.

Twitter шутку не оценил и быстро удалил видео, поставив вдобавок пометку "манипулируемое издание". Сторонники Байдена во всех соцсетях бросились объяснять, что это фейк, а на самом деле героем интервью был певец Гарри Белафонте.

Штаб Байдена также предпринял попытку троллинга. Его сторонники приобрели домен KeepAmericaGreat.com. Они  запустили сайт, где можно увидеть список несдержанных обещаний Трампа.

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