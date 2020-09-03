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Трамп пригрозил лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

08:23
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Президент США планирует лишить финансирования города, ставшие зонами беспорядков

Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования города, власти которых не борются с актами насилия. Подписанный президентом США меморандум опубликовал Белый дом, передает "ТВ Центр".
Трамп назвал беспорядки в США "внутренним терроризмом"

В списке "зон беззакония", как их назвал американский лидер, Вашингтон, Нью-Йорк, Сиэтл и Портленд. Трамп считает, что мэры этих городов - а все они демократы - не принимают достаточных мер по пресечению беспорядков.

Накануне президент США посетил Кеношу и пообещал финансовую помощь. Ранее на подавление массовых протестов, поводом для которых стало ранение полицейским афроамериканца, туда была направлена нацгвардия. В четверг стало известно о новом случае убийства стражами порядка чернокожего. Это произошло в Вашингтоне во время его задержания. Ведётся расследование инцидента.

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