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В Москве вылечились от коронавируса еще 1196 человек

10:16
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Столица потратила на борьбу с COVID-19 около 300 миллиардов рублей

Московские врачи за минувшие сутки выписали из больниц еще 1196 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Общее число выздоровевших в столице превысило 219 тысяч, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 196 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095", – сообщила вице-мэр.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва потратила на борьбу с коронавирусом около 300 миллиардов рублей.

Отсутствие заболевания у пациентов подтверждено специальными исследованиями, которые проводят медики перед выпиской, подчеркнула Ракова. Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

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