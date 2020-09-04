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Обнародованы новые данные по ситуации с коронавирусом в мире

08:55
  • пятница
  • 04 сентября 2020

В некоторых странах ситуация ухудшается

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 26 миллионов. Сразу в нескольких странах отмечен резкий прирост инфицированных. Их число в Великобритании за прошедшие сутки достигло максимума за последние три месяца - более 1700 человек, передает "ТВ Центр".
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Ухудшается обстановка и во Франции - второй день подряд там фиксируют более семи тысяч заболевших.  И это один из самых высоких показателей с начала пандемии.

Антирекорд накануне обновила Индия. За сутки число инфицированных коронавирусом в этой стране выросло более чем на 83 тысячи. Это третье место в мире после США и Бразилии.

В Штатах уже более 6 миллионов носителей вируса. Первое место Америка занимает и по количеству летальных исходов. Однако Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Пенсильвании, заявил, что обстановка улучшается. По словам американского президента, по сравнению с апрелем смертность от коронавируса снизилась на 85 процентов.

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