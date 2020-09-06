"Вы хотите войну?" Народ Белоруссии устал от лозунгов оппозиции

Противники президента не оставляет попыток организовать массовые шествия

На несанкционированных акциях протеста в Белоруссии 5 сентября задержаны более 90 человек. Это официальные данные республиканского МВД. Оппозиция не оставляет попыток организовать массовые шествия и сегодня. Желающих, впрочем, с каждым днём меньше. Зато всё чаще в колоннах митингующих на улицах Минска можно увидеть иностранные флаги.

Акции протеста в Белоруссии теперь как по расписанию. В будни на улицах почти никого. Вся надежда оппозиции - на выходные. Но и сегодня в толпе мужчин почти нет. В основном женщины и студенты. Требуют ухода с поста Лукашенко и новых выборов. Эти лозунги начинают откровенно раздражать даже тех, кто далек от политики (см. видео).

- У кого у вас голос украли? Сколько вам лет? Вы вообще право голоса имеете?

Прохожая обращается к девушкам лет 15. И действительно, вопросы, кажется резонные. Но в ответ ничего внятного.

- Провокатор, провокатор!

Урезонить толпу пытается и пожилая женщина из поколения белорусов, которые создавали независимую страну.

- Вы хотите войну, войну хотите?

На митингах все чаще в руках демонстрантов - флаги других стран. Испанские, французские, польские, американские. И наверняка, говорят специалисты в области политтехнологий, это не случайность. Ведь на установление так называемой демократии в Белоруссии только Вашингтон через агентства и некоммерческие фонды выделил более 8 миллионов долларов. А лидер оппозиции - из Литвы - не устаёт твердить о попираемых свободах.

"В Белоруссии совершаются преступления против людей, против народа и более того ни одно уголовное дело по этому вопросу еще даже не было возбуждено, это очень странная ситуация", - считает Светлана Тихановская.

Но не менее странно не замечать того, что творят любители проплаченной из-за океана демократии. Вот, например, молодой человек сорвал со здания прокуратуры государственный флаг и порезал его ножом. Причем, к административной ответственности за правонарушения юношу привлекали уже 70 раз. Но за рубежом, то, что обычно называют вандализмом, расценивают как политические гонения.

"Мы требуем от белорусских властей прекратить политические преследования. Мы протестуем против всех форм репрессии в отношении гражданского общества, а особенно Координационного совета", - заявил Михаил Дворчик, руководитель канцелярии премьер министра Польши.

На совещаниях в Минске тема уличных протестов ушла на второй план. Президента в условиях уже открытого внешнего вмешательства в дела страны беспокоит и экономическая безопасность Белоруссии.

"Главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко потребовал от правительства сделать все, чтобы предприятия продолжали стабильно функционировать и никто не мешал людям работать.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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