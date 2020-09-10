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Пожар в порту Бейрута тушат военные вертолеты

16:02
  • четверг
  • 10 сентября 2020

О погибших и серьезно пострадавших пока не сообщается

Крупный пожар, вспыхнувший в порту Бейрута, тушат с военных вертолетов. Пилоты оказывают поддержку с воздуха пожарным расчетам, работающим на месте ЧП.
Сильный пожар вспыхнул в разрушенном порту Бейрута (видео)

"Пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана", - сообщили ливанские военные.

Пожар вспыхнул на одном из складов в свободной экономической зоне бейрутского порта, где 4 августа прогремел мощный взрыв. Он уничтожил или повредил сотни зданий. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения, столицу Ливана признали зоной бедствия.

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