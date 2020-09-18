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Звезды сошлись: названы самые востребованные у работодателей знаки зодиака

08:31
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Охотнее всего берут Стрельцов, Львов и Водолеев

У работодателей новый тренд. Теперь они подбирают штат по знаку зодиака. Их интересует не только образование и стаж, но и точное время рождения соискателя - желательно, до минуты. Особо осторожные подключают ещё и гороскоп друидов. А если и на этом сердце не успокаивается, отбирают потенциальных сотрудников по именам и даже цвету волос.
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Дарья готовится к собеседованию - претендует на должность переводчика: знает два языка, есть опыт работы за границей. Но иногда работодателей интересует совсем не это.

"Первый вопрос был на собеседовании - кто вы по гороскопу, верите ли вы в гороскоп и верите ли вы в приметы", - рассказала она.

Специалисты по подбору персонала все чаще слышат от работодателей в числе предпочтений определенные знаки Зодиака. Например, Ольге Водяновой пришлось набирать на проект только Козерогов.

"Проект был очень значимым для компании - репутационным. И основные характеристики, которые должны были быть у кандидата - высокая трудоспособность. Именно Козероги в этом себя проявили - они могли работать много и достаточно серьезно", - рассказала эксперт по кадровой политике Ольга Водянова.

Эксперимент удался - астрологические "сородичи" выполнили работу в срок. Знак зодиака становится критерием для приема на работу: по данным исследования на эту тему, каждый шестой работодатель ориентируется на гороскоп.

Компании, которые практикуют астрологический метод найма, мечтают заполучить в команду амбициозных, целеустремленных и трудолюбивых - чаще всего, это Стрельцы, Львы и Водолеи. А отказ могут услышать Весы, которых считают нерешительными, робкие и непостоянные Рыбы или неуживчивые Скорпионы.

Формально дискриминация по астрологическому признаку в трудовом кодексе не прописана, но она существует. И иногда кандидаты даже меняют дату рождения в резюме.

Скорпионов не брали на работу. Он изменил дату рождения, приближенную к Стрельцу. Это была такая вот аргументация кандидата", - рассказала Водянова.

Особенно тщательно рассматривают кандидатов на топ-уровень или потенциальных ключевых сотрудников компании. Тогда подключаются нумерология, физиогномика, а иногда и совершенно неожиданные критерии.

Конечно, даже "правильные" знаки Зодиака - не панацея от непрофессионализма, лени и конфликтов, как и наоборот. Но иногда гороскоп помогает психологически - убедиться, что это тот самый кандидат. А там уже - как сойдутся звезды.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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