Тихановская потребовала немедленного вмешательства ООН в дела Белоруссии

Экс-кандидат в президенты обратилась к Совету ООН по правам человека

Ситуация в Белоруссии требует незамедлительного вмешательства международного сообщества, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Полутораминутное видеообращение транслировалось на экстренных дебатах по Белоруссии, которые прошли в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Ситуация в Белоруссии требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - заявила Тихановская. По словам экс-кандидата, действия официального Минска находятся "в прямом противоречии со всеми международными нормами", передает ТАСС.

Протесты в белорусских городах начались после оглашения итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Тихановская результатов голосования не признала.

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