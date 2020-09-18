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Тихановская потребовала немедленного вмешательства ООН в дела Белоруссии

12:53
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Экс-кандидат в президенты обратилась к Совету ООН по правам человека

Ситуация в Белоруссии требует незамедлительного вмешательства международного сообщества, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Полутораминутное видеообращение транслировалось на экстренных дебатах по Белоруссии, которые прошли в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека.
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"Ситуация в Белоруссии требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались", - заявила Тихановская. По словам экс-кандидата, действия официального Минска находятся "в прямом противоречии со всеми международными нормами", передает ТАСС.

Протесты в белорусских городах начались после оглашения итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Тихановская результатов голосования не признала.

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