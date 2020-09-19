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Путин пообщался с создателем самого мощного оружия на планете

14:46
  • суббота
  • 19 сентября 2020

В России отмечается День оружейника

Работники и ветераны российского оборонно-промышленного комплекса отмечают профессиональный праздник - День оружейника. Владимир Путин поздравил всех работников отрасли и отдельно провел видеовстречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым, сообщает "ТВ Центр".
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство

Президент отметил, что Россия впервые в истории обладает оружием, не имеющим аналогов в мире. Это в частности - гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", в создании которого Ефремов принимал активное участие. Разработка новых прорывных технологий началась еще в 2004 году, когда экономика и социальная ситуация в стране была сложной. Но государство вкладывало деньги в перспективные разработки, которые укрепят безопасность России.

"Мы приложили все усилия с целью достижения с американской стороной договоренности о прекращении работ по стратегической ПРО или по её совместной реализации на ракетоопасных направлений с участием европейских государств. Однако все наши попытки оказались тщетными. И в этой связи в 2004 году мы развернули масштабную работу по реализации ваших идей", - отметил президент, обращаясь к конструктору.

Постановку "Авангарда" на боевое дежурство Путин назвал огромным событием в жизни страны и обеспечение её безопасности. Президент также сообщил Ефремову о том, что подписал указ о его награждении Орденом Андрея Первозванного.

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