Российские ракетоносцы облетели границы Белоруссии

Ту-160 отработали взаимодействие с истребительной авиацией

Российские Ту-160 22 сентября пролетели вдоль западных границ Белоруссии. Облет границ – один из элементов активной фазы совместного белорусско-российского учения "Славянское братство-2020".

"Два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Республики Беларусь", - сообщили в Минобороны России.

Экипажи ракетоносцев отработали взаимодействие с истребительной авиацией ВВС Белоруссии, подчеркнули в оборонном ведомстве.

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