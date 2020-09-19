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Установлен рекорд дальности полёта бомбардировщиков Ту-160

19:18
  • суббота
  • 19 сентября 2020

Самолёты провели в воздухе более суток

Российские военные лётчики установили мировой рекорд по дальности полёта на стратегических бомбардировщиках Ту-160, сообщил командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш. Два самолёта пролетели над нейтральными водами, в полёте они выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78.
Истребители НАТО сопроводили российские ракетоносцы Ту-160 (видео)

"Лётчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров", - сказал Кобылаш.

Иностранные военные проявили большой интерес к полёту российских сверхзвуковых бомбардировщиков: на отдельных этапах маршрута ракетоносцы Ту-160 сопровождались самолётами иностранных государств.

Военные отмечают, что полёт проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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