Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой

С ней работают психологи

12-летнюю школьницу Диану Жулину, которую два дня искали всей Москвой, нашлась живой.

Мама девочки, московский дизайнер Надежда Славина, забрала дочь из Замоскворецкого межрайонного следственного отдела по ЦАО СКР. Ребенок прошел обследование у психолога. после этого семья отправилась домой.

Причины странного поступка Дианы до сих пор не ясны. Славина рассказала, что ее дочь – домашний ребенок, явных конфликтов в семье не было. Мать ограничивала общение дочери в соцсетях, чтобы та не портила свое зрение. Время от времени девочка бунтовала в ответ на просьбу убраться дома, но Славина объяснила такое поведение гормональным скачком, пишет "360".

Диана пропала при странных обстоятельствах 21 сентября. Она вышла из школы в Монетчиковском переулке в час дня после шестого урока и разминулась с дедушкой, который должен был ее встретить после школы. Кроме того, в день побега она вынула SIM-карту из телефона, отдала аппарат однокласснику, а дома оставила записку, в которой сообщила о намерении уйти из жизни. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Момент исчезновения Дианы попал на камеры видеонаблюдения, которые расположены в школе. На записи девочка помахала кому-то рукой и побежала навстречу. Подруги школьницы рассказали, что у Дианы был некий 18-летний знакомый.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"