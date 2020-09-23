ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой

09:11
  • среда
  • 23 сентября 2020

С ней работают психологи

12-летнюю школьницу Диану Жулину, которую два дня искали всей Москвой, нашлась живой.
Сложные отношения с матерью: подробности исчезновения 12-летней москвички

Мама девочки, московский дизайнер Надежда Славина, забрала дочь из Замоскворецкого межрайонного следственного отдела по ЦАО СКР. Ребенок прошел обследование у психолога. после этого семья отправилась домой.

Причины странного поступка Дианы до сих пор не ясны. Славина рассказала, что ее дочь – домашний ребенок, явных конфликтов в семье не было. Мать ограничивала общение дочери в соцсетях, чтобы та не портила свое зрение. Время от времени девочка бунтовала в ответ на просьбу убраться дома, но Славина объяснила такое поведение гормональным скачком, пишет "360".

Диана пропала при странных обстоятельствах 21 сентября. Она вышла из школы в Монетчиковском переулке в час дня после шестого урока и разминулась с дедушкой, который должен был ее встретить после школы. Кроме того, в день побега она вынула SIM-карту из телефона, отдала аппарат однокласснику, а дома оставила записку, в которой сообщила о намерении уйти из жизни. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Момент исчезновения Дианы попал на камеры видеонаблюдения, которые расположены в школе. На записи девочка помахала кому-то рукой и побежала навстречу. Подруги школьницы рассказали, что у Дианы был некий 18-летний знакомый.     

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Надежда Славина и ее дочь Диана
Надежда Славина и ее дочь Диана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.