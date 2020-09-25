Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом

Штрафов и блокировок карт не будет

Сергей Собянин ответил на вопросы, которые возникли у москвичей после утренней публикации мэра Москвы о ситуации с коронавирусом. Столичный градоначальник подчеркнул, что меры ответственности к пожилым людям за нарушение рекомендаций по безопасности применяться не будут. Собянин отметил, что специально обратился с такой просьбой к руководству полиции.

Мэр уверен, что москвичи старшего поколения и сами понимают всю серьезность ситуации. Поэтому социальные карты жителей столицы старше 65 лет блокировать, как это было весной, не будут. Собянин надеется, что, несмотря на это, число поездок пожилых на общественном транспорте значительно сократится. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки.

Не является нарушением и выход из дома для прогулки или занятий физкультурой. В то же время, в магазинах и других общественных местах обязателен масочный режим: без маски и перчаток торговая точка может отказать в обслуживании, могут нарушителя и оштрафовать.

Что касается перехода на удаленную работу, то это действительно очень важная мера, подчеркнул Собянин.

"Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня", - пояснил мэр столицы в своем блоге. По его словам, в мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.

Перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск рекомендовано работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Если же это невозможно, то мэр советует взять больничный, обратившись по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей, отметил Собянин.

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