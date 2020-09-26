Такого ещё не было: Польша растоптала историческую правду о войне

Очередная провокация против России

В Польше в продаже появились оскорбительные карикатуры на бойцов Красной армии. На сайте студии, которая выпускает наборы игрушечных солдатиков для коллекционеров, можно купить миниатюру под названием “Красная буря над Европой”.

На ней воины армии-освободителей представлены в виде мародёров. Один везёт тачку с похищенными картинами и распятием. Второй надел на себя цилиндр и несколько галстуков, которые, судя по всему, принадлежали польскому пану, сообщает "ТВ Центр".

В Европе забывают, что именно советская армия избавила Варшаву от гитлеровцев. За свободу польского народа свои жизни отдали десятки тысяч красноармейцев.

Это не первая польская провокация в адрес России. В последние годы в стране активно идёт снос исторических памятников, установленных в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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