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Такого ещё не было: Польша растоптала историческую правду о войне

11:53
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Очередная провокация против России

В Польше в продаже появились оскорбительные карикатуры на бойцов Красной армии. На сайте студии, которая выпускает наборы игрушечных солдатиков для коллекционеров, можно купить миниатюру под названием “Красная буря над Европой”.
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На ней воины армии-освободителей представлены в виде мародёров. Один везёт тачку с похищенными картинами и распятием. Второй надел на себя цилиндр и несколько галстуков, которые, судя по всему, принадлежали польскому пану, сообщает "ТВ Центр".

В Европе забывают, что именно советская армия избавила Варшаву от гитлеровцев. За свободу польского народа свои жизни отдали десятки тысяч красноармейцев.

Это не первая польская провокация в адрес России. В последние годы в стране активно идёт снос исторических памятников, установленных в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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