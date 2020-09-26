Московские байкеры удивили горожан

В столице проходит большой мотофестиваль

Несколько тысяч байкеров собрались в центре Москвы. В столице проходит ежегодный осенний мотофестиваль. Главная площадка праздника - парк Горького. Там состоится шоу - зрелищные трюки покажут спортсмены.

Здесь никто не удивляется вопросу от незнакомца "Сколько у тебя кубиков?" Ведь речь идёт об объёме двигателя. А для каждого байкера это важный показатель. Он в какой-то мере, как признаются здесь, характеризует хозяина железного коня. Но сегодня это не так важно, как, впрочем, и то, из клуба ты или волк-одиночка, на каком мотоцикле ездишь и какой у тебя опыт. Парад в честь закрытия мотосезона объединяет всех, сообщает "ТВ Центр".

Байкеры признаются, что такой сплочённости, как у мотоциклетного братства, нет ни у кого. Каждый байкер считает своим долгом протянуть руку помощи застрявшему на обочине собрату.

Сегодня на проспекте Академика Сахарова - выставка достижений народного мотохозяйства. Серийные иномарки, ретро мотоциклы ещё военных времён, и даже мотоциклы в прямом смысле слова ручной сборки. Если кто-то из жителей соседних домов и не видел мотопарад, то сегодня его точно услышит.

В парке Горького всех желающих ждут на праздничные мероприятия – это мотовыставка, мастер-классы, детская площадка и самая зрелищная часть - показательные выступления, в том числе - выступление группы быстрого реагирования "Пожарно-спасательного центра", мотобол, стантрайдинг – исполнение трюков на мотоцикле, а также выступление пилотажной группы "Каскад" Управления ГИБДД по Москве.

Тем не менее, сотрудники полиции предупреждают всех – трюки на мотоцикле и гонки на высоких скоростях лучше всего оставить для гоночных треков. А на дороге уважать друг друга и не нарушать правила. Ведь они, как и городские улицы, одни на всех.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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