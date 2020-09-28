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В Москве начали действовать новые меры из-за COVID-19

08:20
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Пожилых москвичей просят по возможности оставаться дома

В России от коронавируса за сутки излечились ещё 3068 пациентов. Новых случаев заболевания - 7867 (по данным на утро, 28 сентября). В регионах проводится вакцинация добровольцев. Только в столице прививку сделали уже более трёх тысяч горожан.

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Для предотвращения взрывного роста заболеваемости усиливают профилактические меры. С этого понедельника в Москве и области людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дома без необходимости. Граждан по всей стране призывают ответственно отнестись к правилам безопасности в общественных местах. Масочный режим остаётся в силе в магазинах, аптеках и транспорте. Его соблюдение отслеживает Роспотребнадзор.

Благодаря принимаемым мерам в России пока удаётся избежать негативного сценария распространения коронавируса, который сейчас наблюдается в других странах. Вторая волна стала для них более серьёзным ударом. На этой неделе новый антирекорд установлен в Испании. Там выявлены более тридцати одной тысячи инфицированных за сутки. В Израиле число пациентов десятикратно превысило предыдущий максимум, отмеченный в марте - более 11 тысяч. В стране вернули жёсткие ограничения. Резко подскочила заболеваемость в Великобритании и США.

К опыту нашей страны в борьбе с инфекцией обратилась Франция, передает "ТВ Центр". В военно-медицинской академии Санкт-Петербурга  прошла видеоконференция с военными медиками пятой республики. Врачи двух стран обсудили актуальные вопросы профилактики, лечения и ликвидации последствий, вызванных COVID-19.
 

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