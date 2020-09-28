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Прививки вакциной "Спутник V" получили более 5 тысяч добровольцев

12:30
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Нежелательных эффектов не наблюдается

Прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в рамках клинических испытаний получили более 5 тысяч добровольцев. Побочных рекакций – кроме тех, что описаны в инструкции к препарату – нет, заявил директор Центра  эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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"Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано", - приводит слова Гинцбурга пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса в августе. Тогда же начались клинические испытания. Препарат создан на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков коронавируса в организм. "Спутник V" разработан Институтом им. Гамалеи.

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