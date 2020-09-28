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Познер осудил критиков российской вакцины от COVID-19

08:34
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Они руководствуются не здравым смыслом

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по поводу российской вакцины от коронавирусной инфекции. По его наблюдениям, на Западе скептически относятся к "Спутнику V". 
Более трёх тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

Познер не сомневается в том, что "Спутник V", как говорят российские врачи и политики, действительно является эффективным средством борьбы с коронавирусом.   

"Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия - бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так", - приводятся слова телеведущего на сайте "Познер Online"

Напомним, что в августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Несколько российских регионов уже получили "Спутник V". По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, с февраля 2021 года производство отечественной вакцины выйдет на максимальную мощность. Как ожидается, выпускать "Спутник V" будут в пяти странах.

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