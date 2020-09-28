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В московском транспорте усилили контроль за масочным режимом

15:07
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Ношение масок остается обязательным

Более 85 тысяч пассажиров столичного транспорта оштрафованы за отсутствие масок. Сумма выписанных штрафов с мая уже превысила 425 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУП "Организатор перевозок".

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Проверки проводятся выборочно. В вестибюлях метро, в вагонах поездов, а также во всём наземном транспорте. И рейды продолжатся. Ношение масок и перчаток остаётся по-прежнему обязательным. За нарушение предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.

Тем временем, с сегодняшнего дня москвичам старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома. С такой просьбой ещё на минувшей неделе к жителям обратился мэр Москвы Сергей Собянин с связи с увеличением числа новых случаев заболевания коронавирусом.

С воскресенья в городе заработала система социального обслуживания и поддержки граждан. Если нужна помощь, необходимо позвонить по телефону горячей линии. Там помогут не только с доставкой продуктов и лекарств, но и в оформлении больничного, передает "ТВ Центр".

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