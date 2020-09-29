Собянин отправил школьников на двухнедельные каникулы

Детей просят избегать лишних контактов

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить плановые школьные каникулы. Ученики будут отдыхать с 5-го октября две недели вместо одной. Градоначальник отметил, что решение принято на основании рекомендаций врачей, с учетом осеннего подъема ОРВИ и роста выявленных заболеваний коронавирусом.

"Мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования", - написал Собянин на своем сайте.

Мэр столицы обратился к родителям с просьбой: разъяснить детям, что время каникул лучше всего провести дома или на даче. Гулять можно во дворе или ближайшем парке – но ни в коем случае не проводить время в торговых центрах или катаясь на общественном транспорте.

Собянин подчеркивает, что соблюдать эти рекомендации очень важно. По данным медиков, сегодня значительная часть заболевших – дети, которые переносят COVID-19 бессимптомно. Дома они передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, у которых болезнь протекает значительно тяжелее.

Мэр Москвы также сообщил, что дистанционных занятий в период каникул не будет. А детские сады продолжат работать по обычному графику. Собянин призвал москвичей использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости.

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