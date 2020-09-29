ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин отправил школьников на двухнедельные каникулы

09:20
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Детей просят избегать лишних контактов

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить плановые школьные каникулы. Ученики будут отдыхать с 5-го октября две недели вместо одной. Градоначальник отметил, что решение принято на основании рекомендаций врачей, с учетом осеннего подъема ОРВИ и роста выявленных заболеваний коронавирусом.
Собянин предложил продлить введенные во время пандемии налоговые льготы

"Мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования", - написал Собянин на своем сайте.

Мэр столицы обратился к родителям с просьбой: разъяснить детям, что время каникул лучше всего провести дома или на даче. Гулять можно во дворе или ближайшем парке – но ни в коем случае не проводить время в торговых центрах или катаясь на общественном транспорте.

Собянин подчеркивает, что соблюдать эти рекомендации очень важно. По данным медиков, сегодня значительная часть заболевших – дети, которые переносят COVID-19 бессимптомно. Дома они передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, у которых болезнь протекает значительно тяжелее.

Мэр Москвы также сообщил, что дистанционных занятий в период каникул не будет. А детские сады продолжат работать по обычному графику. Собянин призвал москвичей использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.