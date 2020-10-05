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В России за сутки выявили 10888 заболевших коронавирусом

10:34
  • понедельник
  • 05 октября 2020

В Москве заболели 3537 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 10888 заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

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В Москве подтверждено 3537 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 339 человек.

Вылечился от коронавируса 3181 пациент, в том числе в Москве – 913. Скончались 117 заразившихся, из них 27 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1225889 случаев заражения коронавирусом. Скончались 21475 человек. Выздоровели 982324 пациента.

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