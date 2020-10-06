ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин готов поделиться с Украиной российской вакциной от коронавируса

17:30
  • вторник
  • 06 октября 2020

Надо дождаться запроса Киева

Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огареве украинского политика Виктора Медведчука. Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" попросил президента России рассмотреть возможность поставок на Украину российской вакцины от коронавируса.
Путин: угроза коронавируса не отступила

Владимир Путин ответил, что такая возможность существует. Однако прежде надо обсудить этот вопрос с украинскими специалистами – и, кроме того, получить запрос Киева.

Ранее Медведчук встретился с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Украинский политик попросил премьера рассмотреть возможность снятия санкций с некоторых предприятий Украины, которые ориентированы на рынок России. Мишустин отметил, что не Москва начала вводить ограничения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса на Украине
Эпидемия коронавируса на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.