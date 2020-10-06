Путин готов поделиться с Украиной российской вакциной от коронавируса

Надо дождаться запроса Киева

Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огареве украинского политика Виктора Медведчука. Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" попросил президента России рассмотреть возможность поставок на Украину российской вакцины от коронавируса.

Владимир Путин ответил, что такая возможность существует. Однако прежде надо обсудить этот вопрос с украинскими специалистами – и, кроме того, получить запрос Киева.

Ранее Медведчук встретился с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Украинский политик попросил премьера рассмотреть возможность снятия санкций с некоторых предприятий Украины, которые ориентированы на рынок России. Мишустин отметил, что не Москва начала вводить ограничения.

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