В Москве усиливают меры по борьбе с коронавирусом

Ситуация ухудшается

В России за сутки зафиксировали 11 тысяч 615 случаев коронавируса, сообщил оперштаб. Только в Москве выявлены 4082 инфицированных. По этому показателю, как отметил мэр Сергей Собянин, столица приблизилась к пиковым значениям весны. В условиях ускорения роста заболеваемости есть жители, которые по-прежнему пренебрегают противоэпидемическими рекомендациями. В этой связи в мегаполисе усиливают меры по борьбе с COVID.

С виду это обычный турникет. Но достаточно всего трех секунд и на экране температура тела. Если выше чем 36,6 – турникет не откроется. На что только не идут в столичном метро, лишь бы оставить распространение вируса.

Весенние показатели снова в сводках. Столичные власти расконсервируют временные госпитали и фиксируют рост заболеваемости.

"Сегодня у нас зафиксированы два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тысячи новых заболевших коронавирусом. И что ещё более печально - за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тысячи людей с ковидом в больницы, их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После того, как Сергей Собянин призвал руководителей столичных компаний перевести минимум 30 процентов сотрудников, а лучше половину на удаленную работу - по данным департамента транспорта, пассажиропоток снизился на четверть. Сегодня мэр Москвы ввел дополнительные меры, которые должны удержать людей от лишних передвижений по городу. И особенно детей.

"Ребята не должны бесцельно кататься в общественном транспорте. Поэтому, начиная с 9 октября и до окончания каникул, льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок. Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома. Просьба отнестись к этому решению с пониманием", - заявил Собянин.

Ведь четверть заболевших сегодня - это пациенты в возрасте 65 плюс. Чтобы меньше подвергать их опасности, в помощь – волонтеры. Они доставят и лекарства, и продукты. Но ведь и они могут быть переносчиками вируса. Именно для них компания "Галоком" направила в больницы страны и НКО 10 тысяч экспресс-тестов.

Столичные билетные кассы теперь работают только онлайн. По словам московских властей, это поможет контролировать заполняемость залов. Ведь, как показывают рейды Роспотребнадзора, не все организации соблюдают санитарный режим.

Пока ученики на длинных каникулах - школы отмывают с порошком. В Ульяновске усилена дезинфекция мест скопления людей – обрабатывают остановки и детские площадки.

Спортивные центры тоже проводят дезинфекцию. В Ижевске предприниматели выдают посетителям маски и перчатки, если те их забыли. На Ямале свободного коечного фонда всего 11 процентов, разворачивают дополнительный. Еще более сложная ситуация в Санкт-Петербурге. Но меры по противодействию коронавирусу там пока носят рекомендательный характер. Питерские художники изображают пандемию в красках. Здесь и безлюдные улицы, и одиночество. То, к чему так не хочется возвращаться. И, возможно, не придется, если выполнять все меры предосторожности.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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