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Байден призвал Турцию вернуть собору Святой Софии статус музея

19:38
  • вторник
  • 06 октября 2020

Анкаре советуют гарантировать свободный доступ к святыне православных верующих

Решение Анкары о превращении собора Святой Софии в мечеть следует пересмотреть, считает кандидат в президенты США от Демократической партии. Джозеф Байден призвал Турцию вернуть собору статус музея.
В соборе Святой Софии проходит первый с 1934 года намаз

"Я призываю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменить его недавнее решение о превращении собора Святой Софии в мечеть и вернуть этому сокровищу прежний статус музея, гарантировав туда равный доступ для всех, включая православных верующих", - говорится в заявлении, которое Байден разместил на своем сайте.

Указ, подписанный президентом Турции Реджепом Эрдоганом 10 июля, негативно восприняли как в поместных христианских церквях, включая РПЦ, так и в ЮНЕСКО. Тем не менее, в стамбульском соборе Святой Софии возобновились мусульманские службы. Айя-София – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, собор был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана.

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