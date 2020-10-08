Пострадали россияне: подробности обстрела собора в Карабахе

Армения возложила ответственность на азербайджанских военных, однако Баку свою причастность к произошедшему отрицает

Российские журналисты пострадали при обстреле города Шуша в Нагорном Карабахе. Среди них блогер Юрий Котенок - он доставлен в госпиталь Степанакерта в крайне тяжёлом состоянии, его уже прооперировали. Ранения получили ещё двое - корреспондент Левон Арзанов и сопровождающий группы Грант Баладьян - тоже наш соотечественник.

Министерство обороны Азербайджана уверяет: Баку не берет на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения. Ереван демонстрирует кадры разрушенного ракетными ударами собора Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуша. Именно здесь в четверг пострадали двое российских журналистов - блогер Юрий Котенок, ведущий в соцсетях канал военной направленности, спецкор портала "Офицеры России" Левон Арзанов - и сопровождающий. Группа попала под повторный обстрел храма, когда приехала снимать последствия предыдущего удара. По данным омбудсмена карабахской республики, за репортерами вели наблюдение с беспилотника. Так что атаку вполне можно считать целенаправленной.

Состояние Юрия Котенка оценивается как тяжелое. За его жизнь борются врачи в Степанакерте. Столица непризнанной республики так же подвергалась обстрелам всю ночь. Утром после небольшого затишья атаки продолжились. В руинах - целые улицы. Многие дома восстановлению просто не подлежат. Подвалы теперь снова используют как в начале 90-х, когда за Карабах шли кровопролитные бои - в качестве убежищ.

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает еще о 30 своих убитых военнослужащих за день. В дополнение к списку из 329 погибших, опубликованному в среду. Азербайджанская сторона заявляет, что число жертв среди мирных жителей Карабаха с 27 сентября выросло до 31. Ранены 154 человека.

В азербайджанском городке Барда тоже подсчитывают потери. Баку заявляет, что армянские военные обстреливали территорию населенного пункта из тактического ракетного комплекса "Точка -У".

С момента возобновления вооруженного противостояния вокруг спорных территорий стороны продолжают обмениваться и своими военными успехами. Каждая подает их в максимально выгодном для себя свете.

Минобороны Азербайджана демонстрирует кадры с якобы захваченными танками и боеприпасами, принадлежащими армии Нагорного Карабаха. Армения заявляет об уничтожении четырех азербайджанских гаубиц и двух беспилотников.

Президент Азербайджана продолжает стоять на своем: Турция не вовлечена в Карабахский конфликт, но имеет право стать посредником в урегулировании ситуации.

"Турция не вовлечена в конфликт. Да, мы приобретаем вооружение у Турции, но не только у них. Нашим основным поставщиком вооружения является не Турция. Об этом, наверное, известно всем. Так что факт приобретения нами современного турецкого оборудования, в том числе боевых дронов, не должен быть проблемой ни для кого. Потому что Армения получает вооружение бесплатно. Мы платим за него, а Армения получает бесплатно", - заявил Алиев.

Анкара активно комментирует каждый виток конфликта, призывает международное сообщество отказаться от двойных стандартов, которые, по версии Реджепа Эрдогана, применяются на протяжении многих лет по отношению к ситуации вокруг Карабаха. Турция, однозначно встав на сторону Азербайджана, пытается убедить весь мир, что это именно Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта.

По некоторым данным, в обстановке строгой секретности минская группа ОБСЕ при участии представителей государств-сопредседателей - России, Франции и США - начала переговоры с Баку. В Кремле заявили, что Москва для урегулирования ситуации ведет диалог на самых разных уровнях, включая высший. В МИД сообщили, что наша страна прорабатывает встречу глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в российской столице.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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