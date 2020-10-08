Раскрыта тайна древней пещеры Таврида в Крыму

Пещерой мог пользоваться древний человек

Огромная доисторическая пещера Таврида в Крыму, обнаруженная при прокладке одноимённой трассы, преподнесла новый сюрприз исследователям. Найден естественный вход в нёё, тот самый, по которому древние животные, в том числе представители исчезнувших видов, попадали внутрь в поисках укрытия. Их останки, сохранившееся там в большом количестве, продолжают извлекать на поверхность специалисты.

Одна из главных тайн Тавриды раскрыта. Это единственный естественный вход, которым полтора миллиона лет назад пользовались не только животные, но, возможно, и древний человек. Открытие сделали случайно, когда тяжелая техника прокладывала туристический маршрут. Рядом в овраге, скорее всего, протекал ручей – сейчас он находится на глубине примерно 50 метров.

Чтобы освободить проход, глину сейчас вывозят из пещеры. 160 метров – треть будущего туристического маршрута, уже расчищены. Раньше здесь приходилось ползти на четвереньках, а теперь можно гулять в полный рост.

Первые туристы попадут в пещеру уже в начале следующего года. Пока же внутри только строители и ученые. Очередное открытие сделали минерологи. Самый большой улов – у палеонтологов. Вместе с учеными из Крымского федерального университета работают коллеги из Москвы и Екатеринбурга.

Ежедневно палеонтологи промывают до 50 мешков с грунтом нехитрым способом – с помощью двойного сита и воды. В верхнем сите остаются кости крупных животных, например, медведей, носорогов или слонов. А снизу останки грызунов – хомяков или мышей.

В основном, попадаются кости парнокопытных. На них охотились местные хищники – саблезубые кошки, гиены, тигры и волки. Есть останки редко встречающихся видов – предки страусов, мастодонты, сухопутные черепахи и змеи. Большая часть находок станет основой экспозиции будущего музея.

"У нас в пещере все фрагментировано, все повреждено хищниками. Поэтому мы определить виды эти можем, а вот собрать целый скелет из отдельных фрагментов невозможно. Это еще связано с тем, что здесь чаще всего кости конечностей попадаются. То есть, то, что было удобнее отгрызть и принести в пещеру. А черепа и осевой скелет почти не представлены", - рассказал ведущий методист зоологического музея КФУ им. Вернадского Дмитрий Старцев.

Строительная техника уже завершает обустройство входа и выхода. Пещера будет доступна даже маломобильным туристам. Рядом закладывают фундамент научного стационара и музея. На очереди – создание ландшафтного парка с растениями времен образования Тавриды.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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