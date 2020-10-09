Раненых в Карабахе российских журналистов отправят на родину

Вопросом занимается посольство России в Армении

Российским журналистам, раненым в Карабахе, оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас решается вопрос их отправки на родину, где они продолжат лечение, сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Журналиста, который был тяжело ранен, прооперировали успешно. Два других коллеги, которые получили менее тяжелые ранения, также получили необходимую медицинскую помощь. Сейчас рассматривается вопрос о том, как обеспечить их доставку на родину", - заявил посол в эфире Первого канала.

8 октября ВС Азербайджана дважды обстреляли главный храм в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Трое россиян получили ранения. Как сообщили позже в МИД Армении, это военный журналист и блогер Юрий Котенок, корреспондент портала "Офицеры России" Левон Арзанов и их сопровождающий, также гражданин России.

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