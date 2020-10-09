Раненые в Карабахе россияне вылетели в Москву спецбортом "Россия"

На этом же лайнере – делегация с заседания Евразийского межправсовета

Рейсом Специального летного отряда "Россия" вылетел из Еревана в Москву. На борту вместе с членами российской делегации, участвовавшей в заседании Евразийского межправсовета – двое раненых в Карабахе журналистов. Это корреспондент портала "Офицеры России" Левон Арзанов и гражданин России Грант Баладьян.

"Я нормально, настроение боевое", - сказал Левон Арзанов летящим тем же рейсом журналистам. Он рассказал, что военный корреспондент Юрий Котенок, также раненый во время обстрела в городе Шуши, в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются армянские врачи, он прооперирован.

Трое российских журналистов пострадали 8 октября. Они были в главном храме города Шуши в Нагорном Карабахе, когда его накрыло обстрелом со стороны ВС Азербайджана.

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