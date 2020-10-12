Врачи опасаются за психику Трампа из-за препаратов от COVID-19

Его заявления о полном выздоровлении и безопасности для окружающих ставят под сомнение

В мире уже 37 с половиной миллионов человек заболели коронавирусом. 1 миллион 76 тысяч жителей планеты скончались. В США, которые сохраняют лидерство по всем показателям, разгорается новый скандал вокруг коронавируса и Дональда Трампа.

Клиника – Белый дом – митинг во Флориде. По такому маршруту Дональд Трамп перемещался последние два дня. Предыдущие девять он провел на карантине. Сразу после выздоровления от коронавируса президент США анонсировал встречу с избирателями. О самочувствии по телефону рассказал своему любимому телеканалу Fox News.

"Врачи Белого дома, как вы знаете, лучшие, и они сказали: "полностью безопасен". Я победил этот сумасшедший, ужасный китайский вирус. И я должен сказать вам, что чувствую себя фантастически", - сказал Трамп.

С этим в США согласны далеко не все. Так, публикацию Трампа в Твиттере о безопасности для окружающих модераторы микроблога моментально пометили как – "вводит аудиторию в заблуждение". А издание NYT спросило специалистов-медиков, в порядке ли психическое здоровье Дональда Трампа после курса антивирусного препарата. И врачи обратили внимание на то, что склонность Трампа к непредсказуемым поступкам и заявлениям после заражения усугубилась.

"Проблема заключается в том, что дексаметазон способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали", - отмечают медики.

В довершение главный инфекционист США Энтони Фаучи запретил хозяину Белого дома использовать свое имя в предвыборной кампании. "Не могу представить, чтобы кто-то сделал в борьбе с пандемией больше" - именно эту фразу врача в одном из агитационных роликов приписали в заслугу Трампу, а не медикам – хотя говорилось именно о них. США остается мировым лидером антирейтинга по числу заболевших – в понедельник этот показатель может достигнуть 8 миллионов человек. И по оценкам экспертов, в половине штатов эпидемия все еще на подъеме.

По другую сторону Атлантики самая тревожная динамика – во Франции, там обновлен национальный рекорд суточного числа заболевших. В соседней Германии в течение дня в одном месте не могут собираться больше 50 человек. Во Франкфурте с 22-х часов закрываются все рестораны и магазины. С любимыми пабами на неопределенное время попрощались жители Лондона – предприятия общепита признаны властями очагом инфекции и будут закрыты. Напоследок разгоряченная публика даже сыграла в центре британской столицы в крикет. В Польше пожилым людям для похода за покупками власти отвели строго два часа до полудня. За нарушение санитарных правил штрафы до 7 тысяч евро. В Италии отсутствие маски на улице карается взысканием в тысячу евро. О том, что денежный штраф – лучшая профилактика заболеваемости – публично заговорили и власти Украины. Там кривая пандемии резко устремилась вверх. В больницах для пациентов теперь не хватает коек даже в коридорах.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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