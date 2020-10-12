ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 13592 случая заражения COVID-19

10:51
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Умерли от коронавируса 125 человек

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 592 человек. Общее число заразившихся достигло 1 312 310, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Москве от коронавируса вылечился еще 1131 человек

Умерли из-за связанных с коронавирусом заболеваний 125 пациентов. Общее число летальных исходов в России со времени начала пандемии достигло 22 722. Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, составило за сутки 3 793 - всего вылечились от инфекции 1 024 235 человек.

По данным оперштаба, наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 4395. В Санкт-Петербурге заболели за сутки 538 человек, в Подмосковье — 440. В относительном выражении прирост числа заболевших снизился с 1,1% до 1%, отметили эксперты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.