В России за сутки выявили 13592 случая заражения COVID-19

Умерли от коронавируса 125 человек

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 592 человек. Общее число заразившихся достигло 1 312 310, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Умерли из-за связанных с коронавирусом заболеваний 125 пациентов. Общее число летальных исходов в России со времени начала пандемии достигло 22 722. Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, составило за сутки 3 793 - всего вылечились от инфекции 1 024 235 человек.

По данным оперштаба, наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 4395. В Санкт-Петербурге заболели за сутки 538 человек, в Подмосковье — 440. В относительном выражении прирост числа заболевших снизился с 1,1% до 1%, отметили эксперты.

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