Москва выслала двух болгарских дипломатов

В МИД пояснили, что это "зеркальная" мера

МИД России 12 октября пригласил посла Болгарии. Атанасу Крыстину вручили ноту об объявлении двоих сотрудников болгарской дипмиссии в Москве "persona non grata". В Российском ведомтсве пояснили, что это ответные действия на высылку из Софии двух сотрудников российского торгпредства.

"Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре с.г. двоих заместителей Торгового представителя России в Софии", - подчеркнули в российском министерстве.

Болгарский посол покинул здание МИДа спустя полчаса. От комментариев Крыстин отказался.

Ранее болгарский МИД объявил о высылке из страны двух российских дипломатов – их заподозрили в шпионаже. Посольство России в Софии, в свою очередь, заявило, что доказательств, подтверждающих выдвинутые болгарской стороной подозрений, представлено не было.

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