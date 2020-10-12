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Москва выслала двух болгарских дипломатов

14:20
  • понедельник
  • 12 октября 2020

В МИД пояснили, что это "зеркальная" мера

МИД России 12 октября пригласил посла Болгарии. Атанасу Крыстину вручили ноту об объявлении двоих сотрудников болгарской дипмиссии в Москве "persona non grata". В Российском ведомтсве пояснили, что это ответные действия на высылку из Софии двух сотрудников российского торгпредства.
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"Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре с.г. двоих заместителей Торгового представителя России в Софии", - подчеркнули в российском министерстве.

Болгарский посол покинул здание МИДа спустя полчаса. От комментариев Крыстин отказался.

Ранее болгарский МИД объявил о высылке из страны двух российских дипломатов – их заподозрили в шпионаже. Посольство России в Софии, в свою очередь, заявило, что доказательств, подтверждающих выдвинутые болгарской стороной подозрений, представлено не было.

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