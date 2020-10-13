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Мишустин ужесточил наказание за незаконный вывоз лесоматериалов

10:54
  • вторник
  • 13 октября 2020

Нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы

Правительство ужесточило ответственность за незаконный вывоз из страны лесоматериалов. Эта мера должна снизить объем нелегального экспорта древесины. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"За незаконный вывоз шпал из древесины ценных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет", - говорится в пояснении к документу, опубликованному на сайте кабмина.

Усилить контроль за сохранностью лесного фонда и запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных лесоматериалов поручил правительству президент России Владимир Путин. В кабмине пояснили, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы – это позволяло им избежать ответственности за нарушения при транспортировке товаров через границу. Теперь шпалы из древесины хвойных пород внесены в перечень стратегически важных товаров.

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