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Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

15:38
  • среда
  • 14 октября 2020

На подходе – третий препарат

Вторая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в Минздраве. Как сообщил президент России Владимир Путин, это препарат от центра "Вектор".
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"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", - сообщил президент на совещании с членами правительства. Путин добавил, что на подходе третий препарат от COVID-19 – разработки  центра имени Чумакова Российской академии наук.

В августе в России была зарегистрирована первая вакцина - разработка Института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в них участвуют 40 тысяч добровольцев.

Второй препарат - "ЭпиВакКорона" векторного действия - разработана новосибирским "Вектором". Пострегистрационные исследования на 30 тысячах добровольцах должны начаться в ноябре. Свою вакцину разработал и Центр имени Чумакова, препарат также разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний.

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