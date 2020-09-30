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В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса

10:37
  • среда
  • 30 сентября 2020

В России продолжаются исследования первой в мире вакцины от COVID-19

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19 в рамках исследования препарата "Спутник V".

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"Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек", - сообщила Ракова.

Она напомнила, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно. Вторая прививка необходима, чтобы усилить иммунный ответ организма после первой дозы препарата.

Ракова добавила, что первый компонент вакцины получили более 5,7 тысяч человек, у большинства из них побочных эффектов не наблюдается, люди чувствуют себя хорошо, передает Радио Sputnik.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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