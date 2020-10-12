ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова рассказала, для кого создана вакцина "Вектора" от COVID-19

08:21
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Новый препарат готов к регистрации

Новая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром "Вектор", больше всего подходит пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Названы сроки выхода на плато по COVID-19 в России
Число новых заболевших COVID-19 в мире третий день подряд бьёт рекорды

"Мы считаем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса", - заявила она.

Попова подчеркнула, что новый препарат не вызывает никаких аллергических реакций – это показали доклинические испытания на животных и заключительные исследования с участием добровольцев.

"Действительно, я фактически участвовала в клинических исследованиях, сделав прививку этой вакциной", - добавила Попова в интервью "Российской газете".

Ранее в центре "Вектор" заявили, что регистрация вакцины запланирована на 15 октября. Препарат станет вторым отечественным средством для прививки от коронавирусной инфекции. Первым стал "Спутник V", разработанный учеными из НИЦ имени Гамалеи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.