Попова рассказала, для кого создана вакцина "Вектора" от COVID-19

Новый препарат готов к регистрации

Новая российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром "Вектор", больше всего подходит пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы считаем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса", - заявила она.

Попова подчеркнула, что новый препарат не вызывает никаких аллергических реакций – это показали доклинические испытания на животных и заключительные исследования с участием добровольцев.

"Действительно, я фактически участвовала в клинических исследованиях, сделав прививку этой вакциной", - добавила Попова в интервью "Российской газете".

Ранее в центре "Вектор" заявили, что регистрация вакцины запланирована на 15 октября. Препарат станет вторым отечественным средством для прививки от коронавирусной инфекции. Первым стал "Спутник V", разработанный учеными из НИЦ имени Гамалеи.

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