В регионах власти принимают новые меры в связи с COVID-19

Где-то приостанавливают оказание плановой медицинской помощи, где-то школьников отправили на каникулы

Сразу в нескольких российских регионах суточный прирост новых случаев коронавируса достиг максимальных значений с начала пандемии. Санкт-Петербург, Карелия и Крым. Из-за увеличения числа заболевших местные власти вынуждены вводить новые ограничения.

Из-за этой девушки накануне в Театре на Таганке пришлось задержать начало спектакля на полтора часа. Упрямую зрительницу весь зал уговаривал надеть средство защиты на лицо, а потом пришлось даже вызвать Росгвардию. В итоге даму выводили силой, как положено в театре, под бурные аплодисменты.

Напоминают, просят, уговаривают. Маски даже раздают бесплатно волонтеры. Остаётся их только надеть. Но почему-то вместо этого средства защиты отправляются в карман или сумку.

В магазинах по всей стране - рейды Роспотребнадзора. Проверяют наличие санитайзеров, масок, в том числе и у покупателей. Если всего этого нет, штрафуют. Продавцы жалуются, что не могут найти управы на нарушителей.

Ковидные больницы снова стали полем боя. Врачи в респираторах, в специальных плотных комбинезонах - сложно, но так безопасней. Пациенты узнают лечащего врача только по фамилии на костюме.

В Сергиево-Посадском стационаре в основном тяжелые больные. Многие на ИВЛ. В Минздраве подчеркивают: большинство заболевших признались, что пренебрегали средствами защиты. По коэффициенту распространения коронавируса в красной зоне сейчас Забайкалье. Там коечный фонд загружен почти на 90 процентов. Всего под наблюдением медиков в стране почти 290 тысяч человек. В Роспотребнадзоре отмечают, что такие высокие цифры в том числе и потому, что выросла оперативная выявляемость вируса - всего проведено уже более 50 миллионов тестов на ковид.

Дезинфицирующий душ перед каждым выходом в рейс. Обрабатывают и социально значимые объекты. Помимо этого, в регионах принимают и другие меры. Власти Мурманской области возобновили самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Решение вступит в силу уже в пятницу. А в Якутии на удаленке более 20 тысяч детей. Половина подмосковных школ с 26 октября уйдут на недельные каникулы. Ведь так важно сейчас минимизировать контакты. Сдержать распространение вируса поможет только ответственность каждого.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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