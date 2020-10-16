В Сети высмеяли обед Зеленского с украинскими солдатами

Что не понравилось пользователям соцсетей?

Награды наградами, а обед по расписанию. Сеть обсуждает, как президент Украины укреплял боевой дух военных в Донбассе, окруженный голодными солдатами.

Закусил плотно и отбыл к государственным делам. В День защитника Украины Владимир Зеленский в Донбассе вручает награды, в полевой обстановке был дан обед. Фотографии мгновенно разлетелись по соцсетям. Президент вместе с главой своего офиса с аппетитом потребляют паек, а военные, которым не досталось ни приборов, ни еды, голодными глазами смотрят на этот пир.

С публичными трапезами Зеленскому вообще не везет. Вроде бы поддерживает образ героя из народа, и к этому народу хочет быть как можно ближе. В июне отправился в город Каменец-Подольский, где отведал грибного супа, поделился фотографией, нахваливал. Еще долго украинские инфосайты собирали реплики неблагодарной аудитории.

Ладно народные застолья. Вот встречи на высоком уровне, в королевских дворцах, казалось бы, ну что еще нужно! Последний визит четы Зеленских в Великобританию должен был показать: уже вся Европа с Украиной на равных общается. Встретились Зеленские с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Светские журналисты описали все до мелочей, платья, прически. Но главного не заметили, по мнению украинских пользователей соцсетей.

В четверг стали известны те пять вопросов, которые глава государства решил задать населению в день выборов 25 октября. Среди которых – как вам легализация легких наркотиков? Может быть, этот вопрос многое объясняет, откликнулись соцсети?

Что касается застолья в Донбассе, то тут терпение лопнуло у главы президентского офиса Андрея Ермака, который закусывал с Зеленским. Опубликованное им фото с другого ракурса показывает, что многим военным удалось отобедать с президентом. Остальным просто не успели принести приборы.

Так что не доверяйте сплетням в соцсетях. В действительности все не так, как на самом деле.

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