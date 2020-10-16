Фейк с историей: стучавшего ботинком Хрущева выдумала западная пропаганда

Ботинок в ООН был, но никто им не стучал

Была такая шутка: когда СССР выражал озабоченность, полмира пряталась, а вторая половина - штаны застирывала. Империю, носившую название Союза Советских Социалистических республик и возглавлявшую Варшавский блок стран-сателлитов, боялись сильно, Россию сейчас боятся немногим слабее, и это лишь пока, и потому борьба с нами идет по проверенным временем рецептам. В первую очередь, путем создания образа врага. И создают его фейками - фальшивыми новостями, намеренным распространением дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ. Нет, это не современное изобретение. Одному из самых известных и прижившихся фейков про нашу страну на этой неделе стукнуло 60 — про Хрущева и его ботинок.

Ботинок Хрущева - настоящий артефакт в истории глобальной геополитики. Выстави его на аукционе и за него дали бы миллионы долларов. Но был ли он на самом деле на трибуне 15-ой Генассамблеи ООН?

Хрущев, как глава советской делегации, действительно выступал ярче остальных ораторов. Хотя немыслимое предложение от лидера ядерной державы о полном разоружении планеты осталось практически незамеченным. На тот момент в повестке стоял вопрос о колониализме. 17 африканских государств только что получили независимость. И Хрущев хотел перетянуть их в свой лагерь.

"Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец! Могила колониальному рабству. Долой его! И похоронить его, чем глубже, тем лучше!" – говорил он с трибуны ООН.

В ответ представитель филиппинской делегации предложил Москве также провести деколонизацию – "освободить" страны Прибалтики и Восточной Европы. Для СССР это был переход красной черты.

"Кто-то из делегации советской сказал, что нужно как-то реагировать, так как делали до революции в Государственной Думе, которая когда-то была в Санкт-Петербурге. А делали очень просто: все, кто был не согласен, стучали кулаками и ногами. И Хрущев сказал: давайте так и поступим", - рассказывает историк, писатель Александр Мясников.

Получив ответное слово и добравшись до трибуны, Хрущев уже не стеснялся и в выражениях, дав ранее выступившему филиппинцу свое определение: "Холуй американского империализма!" Но никакого ботинка в руках советского лидера нет. Так откуда же он взялся в политической мифологии, тем более что дыма без огня не бывает.

"Есть фотография Times, где ботинок лежит перед Хрущевым. Но, еще раз подчеркнем, он не стучал ботинком по трибуне. И, если делал это с места, то это было один-два раза. Это был, скорее, машинальный нервный жест, чем какая-то акция", - говорит журналист Дмитрий Бавырин.

Кстати, именно ботинки Хрущев вообще никогда не носил. Скорее полуботинки или, как тогда еще говорили, сандалии. И хотя обувь на газетном снимке присутствует, никакой угрозы мировому империализму она не несет. Может быть, Хрущев заранее приготовился показать всем кузькину мать?

"Он пришел на Генеральную ассамблею, его окружили журналисты, и кто-то из журналистов случайно наступил ему на ногу и снял сандалии. И он, понимая, что вот эта история будет выглядеть весьма неприлично на глазах у всех: наклоняться, поднимать сандалии. Он пошел, по сути, босиком к себе на место, сел. А служители подняли его сандалий, накрыли салфеткой, принесли и поставили на стол перед ним", - говорит историк Александр Мясников.

На Хрущева были направлены десятки телекамер. Но сегодня ни на видеохостингах, ни в архивах кинохроник не найти кадров, где советский лидер размахивал бы ботинком. То, что какое-то время фигурировало в прессе и интернете, было откровенной подделкой.

"Уважаемая газета New York Times выходит с сообщением о том, что Хрущев помимо того, что махал руками и стучал ногами, он еще снял с ноги ботинок и стал им стучать по трибуне. И появилось две версии: одна - по трибуне, другая - по столу. Все за это уцепились, но фотографии не было. Не существовало фотографии, а ее не могло быть, потому что события не было. И тогда пошли обычным способом, сделали фотомонтаж", - объясняет Мясников.

Угроза с трибуны ООН "кузькиной матерью" - тоже фейк. Хотя обещание показать нечто невиданное действительно звучало, правда, годом ранее в Москве, в Сокольниках на выставке "Промышленной продукции США". В хронику не попала фраза про "кузькину мать", но по дружелюбной обстановке видно, что никакой опасности она не несла.

Вообще, рассматривать фейк о ботинке на Генассамблее ООН вряд ли корректно в отрыве от предыдущих, не менее значимых событий. Годом ранее лидер СССР впервые посетил США. Хрущев хотел лучше узнать Америку, встречался с людьми. А Вашингтон планировал дискредитировать геополитического противника, выставив его вооруженным дикарем, и чуть ли не дураком. Вышло наоборот.

"Хрущев с честью вышел из всех ситуаций. Он реально влюбил в себя Америку. Об этом писала сама американская пресса. Поколение американцев, оно жило с мыслью, что советские ядерные подлодки могут всплыть в дельте Миссисипи. А Хрущев показал им, что он в принципе - обычный человек. Со своими эмоциями, со своими чувствами, со своими внуками, со своим чувством юмора, который очень сильно оценили в США", - говорит журналист Дмитрий Бавырин.

Хрущев и Эйзенхауэр сдружились, а СССР и США жили практически в согласии первые полгода. В прессе даже заговорили о возможном окончании Холодной войны. Пока в мае 1960-ого под Северодвинском не был обнаружен и сбит американский разведчик U-2. Хрущев был, мягко говоря, разочарован. Отменил визит Эйзенхауэра в Москву, а сам возглавил советскую делегацию ООН и осенью отправился в Нью-Йорк.

"Селится в роскошную гостиницу, но срывается тут же и едет в Гарлем, куда белые люди тогда носа не совали. В грошовую гостиницу, где встречается с Фиделем Кастро на виду у прессы. Это был шок и для прессы и для американцев. Это была такая пиар-акция. Хрущев тогда говорил вещи, под которыми бы в Соединенных Штатах сейчас подписался каждый. То, что касается и расизма и деколонизации", - рассказывает Бавырин.

"Пусть меня простят и извинят представители африканского народа, как их называли – "черные", я не знаю звучит ли это оскорблением или не оскорблением. Некоторые белые кичатся, что они белые, и высокомерно относятся к черным. Нет! Черный - это только цвет кожи. У одного черный, у другого желтый, у третьего белый. Самое страшное - это когда сам-то он белый или черный, но душа у него черная, Душа у него грязная, то тогда это уже ничем не исправишь", - говорил Хрушев.

Но эти заявления прошли мимо прессы. Мир балансировал между войной и миром. И Западу в случае чего нужно было предъявить всем образ врага. Недипломатичного, грубого, агрессивного, который и развязал ядерную катастрофу. Но это далеко не первая информационная атака.

"Антироссийская пропаганда началась со времен Ивана Грозного. Когда Иван Грозный захватывает Нарву за тем, чтобы торговать с Европой напрямую, тогда начинается вот эта самая первая акция - то, что мы сейчас называем санкции, тогда они были введены. При Иване Грозном захват Нарвы оказался никому не нужным, потому что блокировали Балтийское море. Затем то же самое было при Петре I, при Екатерине очень много", - говорит историк Мясников.

В распространении фейков западная пресса отличилась во время Крымской и Первой мировой войн. Во времена русской революции и становления СССР. Современных мифов тоже не перечесть. В чем нас только не обвиняют: во вмешательстве в выборы США, в хакерских атаках, в повсеместном применении боевых отравляющих химических веществ. Перечислять можно долго. Но еще дольше эти фейки задерживаются в истории. И спустя 60 лет после 15-й Генассамблеи на экскурсиях в здании ООН звучат просьбы показать, где именно Хрущев угрожал всему миру свои ботинком.

Александр Огородников. Татьяна Каминская. "В центре событий".

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