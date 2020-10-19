Путин оценил работу рыбной отрасли в условиях пандемии

Президент встретился с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым

Ситуацию в рыбной отрасли Владимир Путин обсудил в понедельник с главой профильного ведомства Ильей Шестаковым.

Путин: Несмотря на известные ограничения, связанные с коронавирусом, рыбная отрасль в целом работает ритмично, и показатели этого года соответствуют показателям за аналогичный период прошлого года. Поподробнее попросил бы здесь рассказать об этом. Потом лицензирование под инвестиционные цели: как идет строительство судов?

Шестаков: Мы ожидаем, что будет вылов - порядка пяти миллионов тонн. У нас не совсем удачно складывается лососёвая путина, но отставание, недобор по лососёвой путине будет компенсирован добычей сардины иваси, скумбрии и минтая.

Путин: Я, кстати, давал поручение в июне этого года правительству, РЖД и "Росатому" сделать предложения и осуществить ряд мер по минимизации расходов, связанных с доставкой рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть.

Шестаков: Рабочая группа работает, в этом году уже вышел лихтеровоз с Камчатки с грузом лососёвых видов рыб. С РЖД мы достаточно плотно работаем. Здесь есть понимание и чётко налажен график осуществления поставок вагонов. То есть проблем с доставкой рыбной продукции сейчас нет.

Шестаков также сообщил, что в рамках развития отрасли запланировано строительство 107 рыболовецких судов. 11 уже спущены на воду, еще 4 переданы заказчикам. Кроме того, будет построено 25 рыбоперерабатывающих заводов. В стране отмечаются хорошие темпы роста производства продукции аквакультуры. В нынешнем году - на 17 процентов.

Глава Росрыболовства также рассказал о проведении научных исследованиях в Антарктике - в частности, по оценке запасов криля. По его словам, в ближайшие несколько лет Россия сможет добывать в этом регионе до 300 тысяч тонн этого ценного продукта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"