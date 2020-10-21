В Риме сносят незаконные постройки мафиозного клана

Южные районы Рима клан терроризирует долгие годы

Владельцы шикарных вилл на юго-востоке Рима проснулись в среду от звуков ломающихся входных дверей и звуков полицейских сирен под окнами. Итальянские правоохранители приступили к выселению и сносу незаконных особняков, которые принадлежат мафиозной группировке Казамоника. С этим кланом в Италии борются уже в течение нескольких десятилетий.

Ломом вскрывают ставни, выбивают двери. Это могло бы быть съемками фильма. Но нет - реальная операция итальянской полиции против итальянской мафии. Ее уже называют большой победой закона над его главными оппонентами. Шикарные виллы с бассейнами, килограммы золотых украшений, плюс сотня банковских счетов на общую сумму в 20 миллионов евро. Все это арестовано и изъято у членов преступного клана Казамоника. Южные районы Рима и его пригороды он терроризирует вот уже 20 лет.

"Дело восстановления порядка явно движется вперед. Такие операции всегда готовятся очень долго. Но мы намерены продолжать, посылая явный сигнал тем, кто слишком долго действовал на территории Рима", - заявила мэр Рима Вирджиния Раджи.

А методы "работы" Казамоники действительно держат в страхе всю итальянскую столицу. Черные ростовщики, они жестоко выбивают долги из своих жертв. Группировку создали несколько семей, которые тщательно маскируют свой нелегальный бизнес. Например, все важные переговоры ведут только на языке синти - одном из диалектов цыганского, который крайне сложно расшифровать. Несколько раз полиция проводила облавы.

Но только в 2018-м полиция добилась ареста имущества. Впрочем, даже потом на виллах продолжали жить люди, принадлежавшие к клану. Теперь же, говорят власти, мафиози не отвертеться. Виллы решено снести в течение недели.

Еще один удар по мафии наносят уже на Сицилии. Там свой второй пожизненный срок получил один из самых кровавых Донов - Маттео Мессина Денаро. Он сам как-то говорил, что для всех его жертв нужно будет целое кладбище. На этот раз Денаро признали виновным в убийстве двух итальянских следователей и восьми охранявших их от мафии полицейских. Формально в деле поставлена точка.

Только вот самого преступника в зале суда не было. Денаро вот уже 27 лет не может поймать вся полиция Италии. Последний "крестный отец" Коза Ностры, говорят, полностью изменил внешность, но до сих пор не отошел от дел. И даже вместе с другими кланами якобы собирается завладеть частью Фонда помощи, который страны Европы выделили Италии после первой волны пандемии. Итальянская мафия может и не бессмертна. Но очень живуча.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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