Путин лично распорядился отпустить Навального за границу

У блогера были ограничения, связанные с уголовным делом

Владимир Путин лично распорядился разрешить вылететь в Германию Алексею Навальному. Президент России прокомментировал инцидент с блогером по просьбе участника дискуссионного клуба "Валдай".

"Если бы в России хотели кого-то отравить, его бы вряд ли бы отправили лечиться в Германию", - сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что лично просил прокуратуру отпустить Навального за границу.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", - сказал Путин.

Президент России напомнил, что Москва неоднократно обращалась к Берлину с запросом на передачу материалов исследований, на основании которых было сделано заключение о якобы имевшем место отравлении блогера. Однако ответа из германской столицы так и не последовало. Путин заметил, что именно поэтому у российских правоохранительных органов не появилось оснований для возбуждения дела. При этом Россия готова с полной отдачей работать над расследованием, заявил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"