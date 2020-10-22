ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин лично распорядился отпустить Навального за границу

19:50
  • четверг
  • 22 октября 2020

У блогера были ограничения, связанные с уголовным делом

Владимир Путин лично распорядился разрешить вылететь в Германию Алексею Навальному. Президент России прокомментировал инцидент с блогером по просьбе участника дискуссионного клуба "Валдай".
"Бог с ними, справимся": Путин высказался о санкциях против России

"Если бы в России хотели кого-то отравить, его бы вряд ли бы отправили лечиться в Германию", - сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что лично просил прокуратуру отпустить Навального за границу.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", - сказал Путин.

Президент России напомнил, что Москва неоднократно обращалась к Берлину с запросом на передачу материалов исследований, на основании которых было сделано заключение о якобы имевшем место отравлении блогера. Однако ответа из германской столицы так и не последовало. Путин заметил, что именно поэтому у российских правоохранительных органов не появилось оснований для возбуждения дела. При этом Россия готова с полной отдачей работать над расследованием, заявил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Навальный
Алексей Навальный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.