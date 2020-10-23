Путин назвал ключевую задачу правительства во время пандемии

Кабмину нужно проработать дополнительные меры поддержки рынка труда

Меры по минимизации последствий пандемии и развитию экономики стали темой сегодняшнего совещания Владимира Путина с кабинетом министров. Президент подчеркнул, что, несмотря на ряд позитивных тенденций, российская экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму. Ключевой задачей Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан и рост занятости.

Отслеживать ситуацию в российской экономике в оперативном режиме Путин поручил ещё в сентябре. В условиях пандемии было крайне важно понять, по каким направлениям необходимы дополнительные меры. А где восстановление уже началось. И первые итоги этого масштабного мониторинга президент озвучил в пятницу, передает "ТВ Центр".

"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе-сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост. Вместе с тем видим, что экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму", - заявил Путин.

Однако все условия для этого есть. В России, подчеркнул Путин, сохраняется ценовая стабильность. А инфляция уверенно держится на уровне около четырех процентов в годовом выражении. На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос, утверждает президент. Хотя о былом уровне речи пока не идёт. Для этого россияне должны вновь начать зарабатывать больше.

"Понятно, что ключевой вопрос здесь – увеличение доходов наших граждан, рост занятости в российской экономике. На этой теме хотел бы остановиться отдельно, поскольку ситуация на рынке труда остаётся достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3 процента, по сравнению с августом её уровень практически не снизился", - отметил Путин.

Это значит - правительству стоит проработать дополнительные меры поддержки рынка труда. И внимательно следить за тем, как выполняются уже принятые решения. Это касается и помощи гражданам и бизнеса, который по-прежнему вынужден работать в зоне ковидной турбулентности.

"Конечно, как уже говорил, на работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта, оказания услуг, сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции. Пока субъекты Федерации стараются не вводить жёстких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - заявил Путин.

Все эти вопросы, подчеркнул президент, должны находиться на постоянном контроле федеральных властей, а также регионов и муниципалитетов. Впрочем, прибегать к полному локдауну, как это было весной, власти не планируют. Медицинских резервов достаточно. Вот-вот запустят в массовое производство российскую вакцину от коронавируса, влияние которого на российскую экономику постепенно должно пойти на спад. Однако дополнительные меры её поддержки президент все же поручил проработать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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