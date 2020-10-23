Прячущийся от страха под стол Зеленский попал на видео

Президента Украины напугал громкий звук

Видео с испуганным Владимиром Зеленским повеселило пользователей соцсетей. Президента Украины напугал неожиданный шум во время хоккейного матча в Мариуполе.

Зеленский принял участие в открытии ледовой арены. После церемонии начался хоккейный матч между молодежными командами. А президент Украины в это время беседовал с представителями спортивных организаций. Внезапно его речь прервал громкий звук. Украинский лидер в первый момент инстинктивно рванулся под стол, потом подскочил и зажал уши.

"Все нормально, все нормально", - начал "успокаивать" присутствовавших президент. Зеленский пошутил, что все участники совещания спортсмены, так что у всех здоровое сердце, и ничего страшного не произошло.

Как выяснилось, причиной шума были технические неполадки в звуковой аппаратуре. Встречу продолжили без микрофонов, пишет "Страна.ua".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"