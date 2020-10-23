ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прячущийся от страха под стол Зеленский попал на видео

20:22
  • пятница
  • 23 октября 2020

Президента Украины напугал громкий звук

Видео с испуганным Владимиром Зеленским повеселило пользователей соцсетей. Президента Украины напугал неожиданный шум во время хоккейного матча в Мариуполе.
Зеленский назвал уникальной украинскую вакцину от коронавируса

Зеленский принял участие в открытии ледовой арены. После церемонии начался хоккейный матч между молодежными командами. А президент Украины в это время беседовал с представителями спортивных организаций. Внезапно его речь прервал громкий звук. Украинский лидер в первый момент инстинктивно рванулся под стол, потом подскочил и зажал уши.

"Все нормально, все нормально", - начал "успокаивать" присутствовавших президент. Зеленский пошутил, что все участники совещания спортсмены, так что у всех здоровое сердце, и ничего страшного не произошло.

Как выяснилось, причиной шума были технические неполадки в звуковой аппаратуре. Встречу продолжили без микрофонов, пишет "Страна.ua".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.