Школьники 6-11 классов в Москве продолжат учиться дистанционно до 8 ноября

Ситуация с коронавирусом в столице пока неустойчивая

Ученики 6-11 классов столичных школ продолжат обучаться дистанционно до 8 ноября. Указ Сергея Собянина опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что решение о целесообразности возврата к очному обучению будет принято после 8-го числа.

"В течение следующей недели со 2 по 8 ноября 2020 г. школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Во-первых, надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза", - пишет Собянин.

Во-вторых, поясняет мэр Москвы, предстоящая рабочая неделя неполная - среда, 4 ноября, будет выходным днем. Многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми - например, поехать на дачу.

По словам Собянина, итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Властям удалось прервать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города, сохраняя работу всех секторов экономики. Тем не менее, ситуация все еще остается неустойчивой. И многое зависит от поведения горожан – их выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности, подчеркнул мэр столицы.

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