Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Президент на форуме "Россия зовет!" рассказал о поддержке экономики

Защита жизни и здоровья россиян является приоритетом для руководства страны, все решения принимаются исходя из этой логики. Об этом в четверг заявил Владимир Путин, выступая на 12-м инвестиционном форуме "Россия зовет!". Говоря о поддержке экономики и граждан, президент предложил продлить отсрочку по налогам для пострадавших секторов и мораторий на плановые проверки малого бизнеса, передает "ТВ Центр".

В 2021 году втрое вырастет финансирование сельской ипотеки. Президент подчеркнул - благодаря своевременным мерам спад в экономике удалось смягчить, но риски еще сохраняются.

"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается", - сказал Путин.

Перед этим на полях форума прошла сессия с участием глав Минфина, Минэкономразвития, Центробанка, а также помощника президента Максима Орешкина. Речь шла о финансово-кредитной политике государства и путях выхода из кризиса. Так, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, восстановление экономики замедлилось на фоне тревог, вызванных коронавирусом. Однако власти принимают своевременные меры. В частности, принятый в первом чтении проект бюджета нацелен на возвращение к плановой бюджетной политике.

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