Детей с инсультом спасают в Морозовской больнице

В учреждении уже 6 лет успешно лечат инсульт у маленьких пациентов

29 октября День борьбы с инсультом. От этого заболевания страдают не только взрослые, как принято думать, но и дети. В Москве знают, как бороться с таким опасным недугом. В Морозовской больнице создан Центр цереброваскулярной патологии у детей и подростков, единственный в России. Ежегодно сюда обращаются сотни пациентов со всей страны. Здесь созданы все условия, чтобы оказать помощь быстро и эффективно.

Первые школьные каникулы Миша провел не у бабушки за городом, а в больничной палате. В свои 8 лет он уже перенес инсульт. Внезапно заболела голова, в глазах потемнело. К счастью, бригада скорой помощи приехала вовремя и успела спасти ребенку жизнь.

Из Севастополя Мишу направили на лечение в Москву. В Детской Морозовской больнице уже 6 лет успешно лечат инсульт у самых маленьких пациентов. Это единственный в России Центр цереброваскулярных патологий у детей и подростков.

"Существует определенный стереотип, что инсульт - это удел взрослых, на самом деле, это довольно частая патология детского возраста", - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Морозовской детской больницы Матвей Лившиц.

В этот Центр Морозовской детской больницы привозят сотни маленьких пациентов со всей страны. Перенесшему инсульт ребенку здесь могут оказать всю необходимую помощь. Главное - успеть вовремя.

Первым делом ребенка обследует невролог. Здесь же берут кровь. Далее пациента отправляют на лучевую диагностику. В случае подтверждения патологий, за дело берутся нейрохирурги. Операции проводят как традиционным способом, так и с помощью современных технологий - без единого разреза, в том числе и с использованием лучевой хирургии.

А дальше - интенсивная реабилитация, от которой зависит, насколько ребенок сможет восстановиться. А когда ему исполнятся 18 лет, все данные передаются во взрослые больницы, курирующие "молодой" инсульт. И врачи продолжают контролировать состояние пациента.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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